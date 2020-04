I volontari ospedalieri attivi anche all’ospedale Borsellino di Marsala

” In questa profonda crisi legata all’epidemia, occorre sempre più trovare il modo di restare uniti, connessi, attivi”. E’ quanto afferma l’Associazione Volontari Ospedalieri che ha deciso di creare un numero verde nazionale, al quale possano rivolgersi i volontari costretti in isolamento forzato, le direzioni sanitarie che non riescono più a contattare le AVO locali e magari hanno richieste o proposte da rivolgere, gli anziani segregati nelle case di riposo o chiusi nelle loro case, i familiari dei pazienti ricoverati e da ultimo i cittadini che mossi da questa emergenza stiano meditando di avvicinarsi al mondo del volontariato sanitario.

Il numero verde AVO è il seguente: 800 300 869. E’ ovviamente gratuito per chi chiama e copre una fascia oraria quotidiana, dalle 9.00 alle 20.00. . L’Associazione è presente in circa 750 strutture sanitarie distribuite in tutto il territorio nazionale, con 26.000 volontari.

In Sicilia conta ben quindici sedi tra le quali Marsala, che si è costituita nel 2015 ed è presente con circa trenta volontari presso l’Ospedale “P. Borsellino”. Ovviamente in questo periodo il servizio è stato sospeso a causa delle restrizioni in vigore in tutto il territorio nazionale, ma l’AVO di Marsala intende restare vicino a chi soffre.