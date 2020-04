Dati Coronavirus 4 aprile: calo di positivi e di deceduti. Guarite 1.238 persone

Vede un po’ più roseo Angelo Borrelli, oggi nel corso della consueta conferenza stampa delle ore 18 al Dipartimento di Protezione Civile. Dati sull’emergenza Coronavirus aggiornati ad oggi, 4 aprile 2020.

I nuovi positivi sono 2.886, non raggiunge più i 3mila da una settimana, portando il totale a 88.274 contagiati attuali; di questi 3.994 si trovano in terapia intensiva e come evidenzia Borrelli: “E’ da un dato positivo perchè oggi abbiamo meno 74 unità che ci permettono di far respirare le terapie intensive”. Sono 29.010 i pazienti ricoverati negli altri reparti degli ospedali italiani, mentre sono 55.270 (ovvero il 63%, ancora un punto percentuale in più di ieri) quelli che si trovano in isolamento obbligatorio in casa in quanto asintomatici o con sintomi lievi.

I guariti sono sempre più numerosi: +1.238 con un totale di 10.996 persone guarite dal Covid-19. I nuovi deceduti sono 681, un dato che, come evidenzia Borrelli, è sempre più in calo.

In conferenza stampa si è annunciato l’arrivo di un’equipe medica e paramedica dall’Ucraina che opererà nelle Marche e si è ricordato anche Giorgio Guastamacchia: l’agente della Scorta del Premier Giuseppe Conte, risultato positivo al Coronavirus, non ce l’ha fatta. Lascia moglie e due figli, aveva 52 anni.