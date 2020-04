Coronavirus: come sarà la Fase 2?

L’Italia è ancora in quarantena e lo sarà fino al prossimo 13 aprile, ma si inizia già a ragionare sulla Fase 2.

Come dichiarato da Giuseppe Conte durante l’ultima conferenza che ha anticipato la firma del DPCM che ha prorogato il lockdown fino a Pasqua, la ripartenza avverrà in maniera graduale: il premier ha parlato di Tre Fasi, con la prima che sarebbe quella attuale, ovvero la chiusura totale per cercare di limitare al massimo il contagio. La seconda sarà quella della riapertura dove si dovrà “convivere con il coronavirus” mentre la terza sarà il ritorno a una sostanziale normalità.

Gli italiani attendono di capire quando partirà e come sarà strutturata la Fase 2: se da una parte gli esperti predicano cautela, il governo dovrà fare i conti anche con le esigenze economiche e sociali.

Il primo step della Fase 2 dovrebbe prevedere la riapertura per determinate categorie di fabbriche e artigiani, il Ministero delle Attività Produttive sarebbe già a lavoro per stilare un elenco dettagliato, mentre a inizio maggio dovrebbe arrivare il via libera anche per le aziende e i professionisti.

Gli ultimi a riaprire saranno palestre, discoteche, bar e ristoranti, ovvero dove è più difficile evitare l’assembramento di persone, mentre per le scuole a questo punto appare molto complicato che l’anno scolastico possa riprendere.

Nella Fase 2 però gli italiani saranno chiamati a rispettare ancora una serie di regole: continuare a rispettare la distanza di sicurezza sia nei luoghi di lavoro che per strada, così come sarà chiesto di utilizzare le mascherine quando non si è da soli fuori dalle mura domestiche.