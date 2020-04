A fuoco l’auto del sindaco di Gibellina. Indagano i carabinieri

Stanotte un incendio ha distrutto la Nissan Qashqai del sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera. La vettura si trovava parcheggiata nel cortile interno della sua abitazione. Sono in corso le indagini curate dai carabinieri.

Gli assessori Tanino Bonifacio, Antonio Ferro, Gianluca Navarra e Daniela Pirrello, il Presidente del Consiglio comunale Vito Bonanno, il Segretario Comunale Leo Lo Biondo e i dirigenti del Comune di Gibellina Pietro Bevilacqua e Luigi Martino, esprimono la propria vicinanza e solidarietà al sindaco Salvatore Sutera in questo momento così difficile per lui e la sua famiglia, di fronte a un evento così sconvolgente. «Qualora fosse accertata la natura dolosa del fatto – spiegano – riteniamo che questo sia stato un gesto vile e vigliacco, consumato nei confronti di una persona che nella sua azione amministrativa e nel suo vivere quotidiano ha sempre dimostrato onestà cristallina e trasparente». Assessori, presidente del Consiglio comunale e Segretario esprimono «massima fiducia nei confronti delle Forze dell’ordine e degli inquirenti – spiegano – affinché possano rapidamente fare luce sull’accaduto, che ha sconvolto non solo il sindaco e l’Amministrazione comunale, ma anche l’intera comunità». Poi l’invito al sindaco «a proseguire nella sua azione quotidiana, svolta con dedizione per il bene della città. Noi siamo a fianco a lui».