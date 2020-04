Dati Coronavirus 1° aprile: 2.937 nuovi positivi, 1.118 guariti e 727 morti

Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile italiana, annuncia nella conferenza stampa odierna delle ore 18, il bollettino dell’emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, 1° aprile 2020.

I nuovi positivi sono 2.937, situazione abbastanza stabile rispetto e tre giorni fa, la cifra al momento non torna sopra i 3mila. Il totale dei contagiati è di 80.572; di questi, 4.035 si trova a lottare in terapia intensiva, 28.403 sono ricoverati nei veri reparti Covid d’Italia mentre il 60%, ovvero 48.134 è in isolamento obbligatorio a casa con sintomi lievi se non addirittura senza sintomi.

I nuovi guariti sono 1.118, portando il totale complessivo a 16.847. Ma si registrano purtroppo ancora tanti decessi: +727 rispetto a ieri.

Borrelli poi parla dei trasferiti dalla Lombardia con il metodo a Cross; questi sono 103, 63 con Coronavirus e 40 senza Coronavirus, per altre cause. La Germania ad oggi ha accolto nei propri presidi ospedalieri 30 pazienti. Il Dipartimento della Protezione Civile da ieri ad oggi ha raccolto tante donazioni che sono arrivate a oltre 90 milioni, anche grazie alla trasmissione di Rai Uno di ieri sera “La musica che vive”, con tanti artisti che si sno esibiti da casa.

Comunque in via generale la situazione viene vista in maniera più rosea sia dalla Protezione Civile che dal MInistro Speranza. La nuova proroga è al 13 aprile e non al 18 come si pensava. Basta continuare a rispettare le regole e a rimanere a casa quanto più possibile.