Dati Coronavirus 29 marzo: 3.851 positivi, 646 guariti e 756 morti

Più che puntuale la conferenza stampa del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Nuovo bollettino diramato e aggiornato ad oggi, 29 marzo 2020.

I nuovi positivi sono 3.851, per un totale di 72.880 contagiati; di questi 3.906 si trovano in terapia intensiva, 27.386 sono ospedalizzati nei reparti degli ospedali Covid d’Italia e 42.588 – il 58% – si trovano in isolamento obbligatorio in casa in quanto asintomatici o con sintomi lievi.

I guariti oggi sono 646 in più, portando il totale complessivo a 13.030 di persone che hanno sconfitto il Covid-19. Purtroppo anche oggi tanti i deceduti: 756.

Poi Borrelli esprime un ringraziamento verso Edi Rama, attuale primo ministro dell’Albania che ha dimostrato vicinanza all’Italia: “Grazie per il sostegno che ci avete dato inviando 30 tra medici e infermieri. Grazie per aver ricambiato; la Protezione Civile italiana è stata affianco del popolo albanese quando anni fa fu sconvolto da un terribile terremoto. Noi eravamo lì”.

Infine Borrelli specifica che sono 92 i pazienti trasferiti dalla Lombardia in altre ragioni e in Germania. Mentre ieri sera si sono chiuse le domande per ricerca di infermieri. Sono pervenute 9.448 domande, il 55% da donne, il 45% da uomini, provenienti principalmente da regioni del centro-nord Italia.