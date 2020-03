Primo decesso per Coronavirus a Marsala. Si tratta di una persona adulta, residente nella città lilybetana. L’uomo si trovava ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale “Paolo Borsellino” dopo essere risultato positivo al tampone. Pare che comunque il suo stato di salute fosse compromesso anche da altre patologie. Il soggetto in questione faceva parte della rete parentale della coppia di coniugi marsalesi risultata positiva due settimane fa dopo essere venuta in contatto con un familiare proveniente dal Nord Italia.

Fino a ieri, risultavano 6 i soggetti positivi al tampone nella città di Marsala, dove si era registrato il primo caso in provincia, relativo a un insegnante liceale, le cui condizioni sono fortunatamente migliorate nei giorni scorsi dopo diverse giornate trascorse in Terapia Intensiva al Sant’Antonio Abate di Trapani.

“Prima o poi doveva succedere”, commenta con realismo il sindaco Alberto Di Girolamo a proposito del primo decesso a Marsala, esprimendo comunque il proprio cordoglio alla famiglia. “Marsala – aggiunge il primo cittadino lilybetano – sta mantenendo i comportamenti corretti e dovremo continuare così, come chiedono anche scienziati e comunità internazionale. Ognuno di noi deve fare la propria parte”.

La prima vittima di Coronavirus in provincia di Trapani era stato, invece, un 80enne cittadino di Salemi, che si trovava ricoverato a Castelvetrano.

Nel frattempo, come avevamo preannunciato ieri, da oggi il nosocomio lilybetano diventerà Covid Hospital, con la conseguenza che tutti i pazienti ricoverati presso altri reparti verranno dimessi o trasferiti in altre strutture ospedaliere del territorio.