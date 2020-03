Dati Coronavirus 28 marzo. Boom di guariti: 1434. Ma i morti sono 889

In conferenza stampa nella sede della Protezione Civile, è tornato il numero uno Angelo Borrelli, che prima di dare il bollettino aggiornato ad oggi, 28 marzo 2020, ha ringraziato chi gli è stato vicino nei giorni in cui ha avuto la febbre ma per fortuna risultando negativo al terzo tampone effettuato.

Una giornata che registra un calo nei positivi rispetto ai giorni precedenti: i nuovi sono 3.651, per un totale di 70.065 contagi, suddivisi in asintomatici o con sintomi lievi in quarantena in casa, altri ospedalizzati e il 6% in terapia intensiva.

Oggi è boom di guariti: il dato fornito da Borrelli è di +1434 facendo salire il numero totale a 11.384 persone che hanno sconfitto il Covid-19.

Purtroppo il dato dei deceduti è sempre alto: 889 morti.