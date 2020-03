Coronavirus nel trapanese: i dati aggiornati. Due nuovi casi a Marsala

Nuovo aggiornamento dell’Asp di Trapani sui contagi da Coronavirus in provincia. Allo stato attuale i tamponi positivi risultano 59, così distribuiti tra i vari centri del trapanese: Alcamo 12 ; Castelvetrano 2; Erice 2; Valderice 1; Marsala 8; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 14; Trapani 9; Campobello di Mazara 4; Castellammare del Golfo 1.

Sale invece a 26 il numero dei pazienti ricoverati, equamente distribuiti tra il Sant’Antonio Abate e il Paolo Borsellino. Nello specifico, a Trapani ci sono 5 soggetti in Terapia Intensiva e 8 al reparto Covid; a Marsala, due pazienti in Terapia Intensiva, uno in sub Intensiva e 10 al reparto Covid.

In via di guarigione il “paziente 1” marsalese, che dopo essere uscito dalla Terapia Intensiva resterà ricoverato presso l’ospedale di Trapani fino alla negativizzazione del tampone.

Confermato il decesso di stanotte, che ha riguardato un altro marsalese. Proprio a Marsala si è registrato un piccolo significativo incremento tra ieri e oggi, quando i casi erano accertati erano 6.

In totale sono 1070 i tamponi effettuati in provincia di Trapani dall’inizio dell’emergenza Coronavirus.