Covid-19: Bosch sviluppa il test rapido

Il colosso tedesco Bosch ha adattato il suo tester Vivatytic per la diagnosi rapida del Covid-19. Bastano solo due ore e mezza per avere il risultato del tampone, anziché 4 ore. Il suo tester può essere utilizzato direttamente da tutte le strutture mediche, senza ricorrere a laboratori specializzati. Un solo apparecchio può eseguire fino a dieci test nell’arco di 24 ore, cosa che significa che bastano solo 100 dispositivi per valutare fino a 1.000 pazienti al giorno. E’ inoltre progettato in modo tale da essere usato anche da personale non appositamente addestrato.

Il nuovo apparecchio sarà disponibile in Germania a partire da aprile, e a seguire negli altri mercati in Europa e fuori Europa.

Un campione viene prelevato dal naso o dalla gola del paziente con un tampone. Lo si inserisce in una cartuccia, che contiene già tutti i reagenti necessari per il test, e che a sua volta viene inserita nel dispositivo per l’analisi.