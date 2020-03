Il premier inglese pro Brexit, Boris Johnson, è risultato positivo al test. Ha sintomi lievi e si è messo in isolamento. A confermarlo lo steso premier via twitter. Johnson ha 55 anni e all’inizio era scettico nell’affrontare l’emergenza Coronavirus, per evitare la crisi economica. Seguirà comunque le vicende del Regno Unito tramite video-conferenze.

Dopo la notizia della positività del principe Carlo, un altro caso di malattia che scuote i britannici.