Dati Coronavirus 27 marzo: altri 4.401 positivi, i guariti 589 e i morti 969 (50 di ieri)

La conferenza stampa di oggi nella sede della Protezione Civile, è iniziata con mezz’ora di anticipo, alle 17.30. Vengono forniti i nuovi dati aggiornati ad oggi, 27 marzo 2020.

Numeri stazionari rispetto ai giorni precedenti, in cui i nuovi positivi sono 4.401 per un totale di 66.414 persone contagiate. Di questi il 6% ovvero 3.732 si trovano ricoverati in terapia intensiva.

I guariti sono +589 per un totale di 10.950; mentre i deceduti sono 969 ma non in un’unica giornata, perchè 50 di questi sono di ieri ma arrivati oggi per un ritardo di contabilizzazione di una Regione.

I dati ci dicono quanto sia vasta e globale la crisi sanitaria che stiamo vivendo, è una pandemia che sta colpendo i Paesi più forti del mondo che stanno comunque attuando il modello Italia, affermano durante la conferenza stampa.