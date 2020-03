Petrosino, al via il secondo intervento di sanificazione ambientale

Nuovo intervento di sanificazione ambientale a Petrosino. Dopo il primo intervento dei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale ha disposto un secondo intervento che prenderà via domani.

Ad annunciarlo è il Sindaco Gaspare Giacalone: “Cari cittadini, come vi avevo anticipato domani procederemo con la seconda sanificazione delle scuole, degli edifici pubblici e delle vie cittadine. Abbiamo incluso anche i locali della Caritas, della Missione Speranza e dell’Avis. Nel pomeriggio di venerdì si comincerà con gli edifici, mentre per le vie cittadine dobbiamo aspettare condizioni meteo favorevoli per evitare che la pioggia renda totalmente inefficace l’intervento. Dopo aver visto le previsioni meteo ho insistito per programmare la sanificazione delle vie cittadine per sabato 28 marzo a partire dalle ore 20”.