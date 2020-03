Marsalese bloccato in Olanda: “aiutatemi a tornare a casa” (Video)

Francesco Sammartano è un mio caro amico, è rimasto bloccato in Olanda a causa dell'emergenza Corona Virus. Il ristorante dove lavorava ha chiuso e lui è letteralmente in mezzo alla strada, non ha una casa, dorme in una tenda. Ha cercato di contattare chiunque: Ambasciate, Consolati, Farnesina… Nessuno risponde alle sue richieste di aiuto! Vi prego di condividere questo video, aiutiamo Francesco a tornare a casa.Grazie Publiée par Alice Cangemi sur Mercredi 25 mars 2020

L’appello disperato di Francesco Sammartano bloccato in Olanda dalle restrizioni del coronavirus è stato raccolto dai suoi ex compagni di scuola marsalesi che stanno cercando di aiutarlo anche con l’ausilio dei mass media. Ecco la testimonianza di Francesco Licari, suo contatto a Marsala. “Francesco si trovava ad Amsterdam e ora si è spostato al nord dell’Olanda. Hanno chiuso il ristorante dove lavorava e da 3 settimane ha dovuto lasciare casa e adesso vive in una tenda nella speranza di avvicinarsi verso l’Italia e poter finalmente tornare a casa però è troppo diffcile. Sta cercando di mettersi in contatto con la Farnesina, l’ambasciata e il Consolato perchè non sa come muoversi. Tutti i voli sono bloccati. Noi stiamo cercando di dargli una mano”