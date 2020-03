Marsala: rinviato il Festival letterario di maggio, 38° Parallelo propone format online

E’ stato rinviato a data da destinarsi il Festival letterario che avrebbe dovuto svolgersi a Marsala dal 20 al 24 maggio. L’importante rassegna letteraria, patrocinata dall’Amministrazione Di Girolamo e dedicata al mondo dei libri e della cultura, che quest’anno giungeva alla sua 4^ edizione, è stata rinviata e non annullata per i problemi causati dal Covid-19.

In attesa di poter fissare una prossima data, 38 Parallelo – tra libri e cantine (organizzatore del Festival), non si è affatto “fermato” ed anzi sta proponendo un format in diretta streaming sulla sua pagina facebook (https://www.facebook.com/38parallelomarsala)..

In particolare sono stati programmati ben 7 appuntamenti che si protrarranno fino al prossimo 5 aprile, due dei quali già proposti: quelli con Gaetano Savatteri e Giacomo Di Girolamo (Sicilie di profilo) e con Massimo Bray e Marco Marino (Cultura Anno Zero).

Gli incontri culturali non ruotano attorno ad un libro ma si snodano in una conversazione a due sull’attuale momento storico.

“Ci dispiace tanto che la quarta edizione del Festival Letterario che è ormai diventato un appuntamento del calendario culturale cittadino sia stato rinviato per i ben noti problemi causati dal Covid-19 – precisano il sindaco Alberto Di Girolamo e l’assessore alle politiche culturali, Clara Ruggieri –E’ chiaro che con gli organizzatori lo proporremo non appena possibile. Intanto desideriamo fare un plauso a Giuseppe Prode e allo staff di 38° parallelo che ha dato vita a questi interessanti incontri online che danno la possibilità di fare cultura anche in tempo di Coronavirus”.

Questi gli appuntamenti – in diretta streaming – ancora in calendario:

27 marzo, ore 17.00

Piero Melati e Domenico Cacopardo

Al tempo delle pesti

30 marzo, ore 17.00

Paola Dubini e Giuseppe Prode

Da epoca di cambiamento a cambiamento di epoca.

Che significa per chi la cultura la fa?

1 aprile, ore 17.00

Stefano Allievi e Anna Fici

Comunità a pezzi

3 aprile, ore 17.00

Antonio Lanza e Ines D’Orazio

Che ci fa un poeta in un centro commerciale?

5 aprile, ore 17.00

Gianluca Caporaso e Sergio Olivotti

Appunti di Fantastica – sezione kids