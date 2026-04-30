Elezioni a Marsala: sorteggiato l’ordine dei sindaci e delle liste sulla scheda elettorale

Si è celebrato presso il Comune di Marsala il sorteggio dei candidati e delle liste, per come verranno inserite all’interno della scheda elettorale su cui i cittadini marsalesi esprimeranno il proprio voto.

In alto a sinistra nella scheda ci sarà la coalizione della candidata sindaca Andreana Patti, secondo il seguente ordine e il numero assegnato: Compatti per Marsala (N.1), ProgettiAmo Marsala (2), Partito Democratico (8), Marsala Civica-Sud Chiama Nord (10), Si Muove la Città (11), Movimento 5 Stelle-Psi (12), Alleanza Verdi Sinistra (14).

La seconda coalizione sorteggiata è quella che sostiene Giulia Adamo. Questa la sequenza delle liste: Movimento Popolare Arcobaleno (4), Forza Italia (9), Coraggio e Passione (13), Noi Moderati-Popolari e Autonomisti (15), Lega-Noi per l’Italia (16), Fratelli d’Italia (18).

La terza coalizione sulla scheda sarà quella di Massimo Grillo con Vivere la Città (3), Lilybeo Viva (5), Liberi (6), Udc (7).

Infine, sulla scheda si troverà la lista Marsala Futura (17), collegata al candidato sindaco Leonardo Curatolo.

Il sorteggio è avvenuto davanti alla commissione presieduta dal viceprefetto e composta da funzionari del Tribunale di Marsala.