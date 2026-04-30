Elezioni 24/25 maggio Marsala: come fare domanda nell’elenco scrutatori

L’Ufficio Elettorale del Comune di Marsala rende noto che sul sito istituzionale https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/elezioni-del-sindaco-e-del-consiglio-comunale-del-24-e-25-maggio-2026-domanda-scrutatori è pubblicato il modello di domanda per richiedere l’iscrizione nell’ELENCO SCRUTATORI per le Elezioni Comunali del 24-25 maggio, con eventuale turno di ballottaggio del 7-8 giugno 2026. L’istanza va presentata a decorrere da oggi – 30 aprile – e fino al prossimo 5 maggio, indirizzandola ad una delle seguenti mail del Protocollo comunale:
– protocollogenerale@comune.marsala.tp.it
– protocollo@pec.comune.marsala.tp.it
Possibile anche la consegna diretta dell’istanza in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo Generale di via Garibaldi (sede centrale). Ricorrendo i requisiti di legge e non riscontrandosi motivi di esclusione per svolgere le funzioni di scrutatore, così come riportato nel modello di domanda, si evidenzia che gli interessati devono altresì dichiarare quanto segue:
– non essere candidato alla elezione;
– non essere ascendente (nonno/genitore), discendente (figlio/nipote in linea diretta), parente o affine fino al 2° grado (fratello/sorella/suocero/genero/nuora/cognato) o coniuge di alcun candidato.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Elettorale Comunale, tel. 0923993.346-276.