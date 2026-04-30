Trapani apre le porte ai più piccoli: tre Open Day nei Nidi Comunali

Trapani invita le famiglie a vivere un pomeriggio speciale dedicato all’infanzia e alla crescita. Nel mese di maggio tornano infatti gli Open Day dei Nidi d’Infanzia Comunali, un’occasione preziosa per conoscere da vicino gli ambienti educativi pensati per i bambini, incontrare il personale specializzato e scoprire le attività che ogni giorno accompagnano i più piccoli nel loro percorso di sviluppo. Tre gli appuntamenti in programma, sempre dalle 15:30 alle 17:30: il 4 maggio all’Asilo Nido di via Santa Maria di Capua, l’11 maggio nella sede di via Canale Scalabrino e il 18 maggio al nido di viale Marche.

Non sarà soltanto una visita guidata. Gli incontri si trasformeranno in momenti di condivisione e meraviglia grazie alle letture ad alta voce curate dai volontari di Nati per Leggere, alle suggestive narrazioni con il Kamishibai e alle coinvolgenti letture animate affidate a Francesca Azzena. Un’iniziativa pensata per avvicinare famiglie e servizi educativi, offrendo ai genitori la possibilità di scegliere con serenità il percorso migliore per i propri figli e ai bambini l’emozione di esplorare nuovi spazi all’insegna del gioco e della fantasia.