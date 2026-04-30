Centrodestra, Giulia Adamo presenta gli assessori designati. Polemiche con gli avversari negli interventi dei suoi alleati

Nel corso di una manifestazione che si è svolta nella sede del suo comitato elettorale, la candidata a sindaco Giulia Adamo ha presentato i suoi primi quattro assessori designati in vista della scadenza elettorale di fine maggio. Erano presenti tutti i vertici provinciali e locali dei partiti che sostengono l’ex parlamentare. Per il partito di Fratelli d’Italia è intervenuto il segretario provinciale Maurizio Miceli assieme la coordinatore locale Michele Debonis.

“Siamo soddisfatti dell’unità raggiunta dal centrodestra e siamo convinti che con Giulia Adamo raggiungeremo gli obiettivi fissati”. Il Movimento Arcobaleno ha presentato tramite il suo leader Sebastiano Grasso i suoi 12 punti programmatici affermando che Giulia Adamo ha percepito in queste soluzioni per la città un interesse che l’hanno spinta ad inserirli nel programma della coalizione. Per la Lega è intervenuto l’assessore regionale Mimmo Turano e la coordinatrice provinciale Eleonora Lo Curto che ha ripercorso la strada che ha spinto il centrodestra a scegliere la candidata a sindaco.

“La nostra lista è molto attrezzata con presenze di diversa personalità. Sono convinta che la Lega a Marsala avrà un grosso successo”. Per Forza Italia è intervenuto il capogruppo alla regione, il marsalese Stefano Pellegrino. Per noi Moderati era presente l’ex parlamentare Maria Pia Castiglione. Alla fine la candidata sindaca ha presentato i designati alla carica di assessore. Ognuno ha preso la parola soffermandosi sulle proprie competenze. Naturalmente di scuola ha parlato la preside Mariella Parrinello, mentre sui temi della sanità è intervenuto il dottore Ezio Fazio. Poi è stata la volta di Benny Musillami un passato anche di assessore della giunta guidata da Giulia Adamo. Infine dettagliatamente sui temi dell’agricoltura e del florovivaismo è intervenuto il perito esperto in Agraria Pasquale Salvatore Angileri.