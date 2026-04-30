Centrodestra, Giulia Adamo presenta gli assessori designati. Polemiche con gli avversari negli interventi dei suoi alleati

Gaspare De Blasi

Centrodestra, Giulia Adamo presenta gli assessori designati. Polemiche con gli avversari negli interventi dei suoi alleati

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giovedì 30 Aprile 2026 - 17:38

Nel corso di una manifestazione che si è svolta nella sede del suo comitato elettorale, la candidata a sindaco Giulia Adamo ha presentato i suoi primi quattro assessori designati in vista della scadenza elettorale di fine maggio. Erano presenti tutti i vertici provinciali e locali dei partiti che sostengono l’ex parlamentare. Per il partito di Fratelli d’Italia è intervenuto il segretario provinciale Maurizio Miceli assieme la coordinatore locale Michele Debonis.

Siamo soddisfatti dell’unità raggiunta dal centrodestra e siamo convinti che con Giulia Adamo raggiungeremo gli obiettivi fissati”. Il Movimento Arcobaleno ha presentato tramite il suo leader Sebastiano Grasso i suoi 12 punti programmatici affermando che Giulia Adamo ha percepito in queste soluzioni per la città un interesse che l’hanno spinta ad inserirli nel programma della coalizione. Per la Lega è intervenuto l’assessore regionale Mimmo Turano e la coordinatrice provinciale Eleonora Lo Curto che ha ripercorso la strada che ha spinto il centrodestra a scegliere la candidata a sindaco.

La nostra lista è molto attrezzata con presenze di diversa personalità. Sono convinta che la Lega a Marsala avrà un grosso successo”. Per Forza Italia è intervenuto il capogruppo alla regione, il marsalese Stefano Pellegrino. Per noi Moderati era presente l’ex parlamentare Maria Pia Castiglione. Alla fine la candidata sindaca ha presentato i designati alla carica di assessore. Ognuno ha preso la parola soffermandosi sulle proprie competenze. Naturalmente di scuola ha parlato la preside Mariella Parrinello, mentre sui temi della sanità è intervenuto il dottore Ezio Fazio. Poi è stata la volta di Benny Musillami un passato anche di assessore della giunta guidata da Giulia Adamo. Infine dettagliatamente sui temi dell’agricoltura e del florovivaismo è intervenuto il perito esperto in Agraria Pasquale Salvatore Angileri.

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