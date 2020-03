Tanti auguri al dottor Ugo Forti, 90 anni oggi

Sono giorni difficili con l’emergenza Coronavirus, stare a casa fa sentire il peso dei giorni che passano. Ma un lieto evento è sempre piacevole da festeggiare, a maggior ragione in questo periodo e quando si tratta di importanti traguardi.

dottor Ugo Forti

Un augurio da tutta la redazione di itacanotizie.it va al medico marsalese Ugo Forti, storico otorinolaringoiatra che proprio oggi ha compiuto 90 anni. Non avrà il calore del figlio Claudio – che comunque questa mattina gli ha portato un saluto dalla vicina sede dell’Avis dove presta servizio – per rispettare la sicurezza igienica e salutare prevista dal decreto governativo, ma avrà il calore di quanti vorranno dedicargli un pensiero sui Social, con un commento e un caloroso abbraccio, una buona parola come quella che il dottor Forti ha sempre dato con professionalità, cordialità e affetto ai suoi pazienti, pazienti di tantissime generazioni.

Grandi medici come il dottor Forti oggi sono chiamati a grandi sacrifici, probabilmente una così difficile situazione per il Paese alcuni “veterani” non la ricordano dal secondo dopoguerra. E invece nella vita c’è sempre da imparare, anche in momenti come questi. Anche il dottor Forti invita tutti i suoi pazienti e concittadini a stare a casa per fronteggiare il Covid-19.

Auguri dottor Ugo Forti!