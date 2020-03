Coronavirus: a Ercolano e Angri si fa la spesa in ordine alfabetico

Per far fronte all’emergenza sanitaria e contenere e limitare il contagio da Coronavirus ad Ercolano, in provincia di Napoli e Angri, in provincia di Salerno, si farà la spesa in ordine alfabetico e una sola volta alla settimana.

A stabilirlo sono state due ordinanze emesse dai sindaci dei due comuni che hanno pensato di adottare questa iniziativa per evitare gli assembramenti all’esterno dei supermercati.

Il provvedimento prevede che l’accesso a tutti gli esercizi commerciali, ad eccezione di farmacie e parafarmacie, dovrà avvenire una volta alla settimana per ogni nucleo familiare, rispettando la lettera indicata.

A partire da oggi 24 Marzo 2020 l’accesso agli esercizi commerciali dovrà avvenire con un unico acquisto settimanale rispettando la turnazione alfabetica: