Dati Coronavirus 25 marzo: circa 3.400 positivi, 1.036 i guariti e 683 morti

La Protezione Civile è tornata a fornire i dati odierni dell’emergenza Coronavirus. In conferenza stampa non si presente Angelo Borrelli per febbre, in attesa del tampone. Si trova in casa al momento in isolamento. Al suo posto il numero 2 della Protezione Civile, Luigi D’Angelo.

Ecco il bollettino aggiornato al 25 marzo 2020: ad oggi ci sono 3.491 nuovi positivi con un totale di contagiati attualmente pari a 57.521; dall’inizio della pandemia, si parla di 74.386 contagiati. Il numero di nuovi positivi perde qualche centinaia rispetto ai giorni precedenti. Si può dire che la curva è più o meno stazionaria.

I guariti invece sono +1.036, un ottimo dato che fa ben sperare; il totale dei dimessi è di 9.362. Sono i morti quelli che ancora si contano: sono 683 in più. Ma rispetto ai giorni precedenti di nuovo in calo.