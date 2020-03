Comune di Trapani: nuova fruizione dei servizi demografici

Si informa la cittadinanza che a seguito delle nuove disposizioni per la particolare emergenza sanitaria da COVID-19, i servizi demografici di Largo San Francesco di Paola n. 10 del Comune di Trapani saranno accessibili esclusivamente dietro appuntamento nelle giornate di lunedì e giovedì, nelle ore antimeridiane dalle 8,30 alle 13,00, per l’erogazione dei seguenti servizi essenziali, solo se indifferibili e per comprovati e documentati casi di necessità ed urgenza:

dichiarazioni di nascita; dichiarazioni di morte; i matrimoni civili già programmati, saranno celebrati in presenza degli sposi e dei testimoni; sono sospesi i servizi demografici domiciliari; la validità delle carte d’identità scadute e/o in scadenza è stata prorogata sino al 31 agosto 2020 pertanto si procederà al rilascio di carte d’identità soltanto nel caso in cui non si abbia nessun altro documento in corso di validità; presso la SEDE di Piazza Municipio, al Servizio Protocollo, è possibile ritirare le CIE (carta d’identità elettronica) previa verifica sul sito istituzionale (www.comune.trapani.it) dell’avvenuta consegna da parte del servizio postale.

Per gli atti sopra elencati e per eventuali informazioni contattare i seguenti numeri

ANAGRAFE 0923 590-509 e-mail: anagrafe@comune.trapani.it

STATO CIVILE 0923 590-526 590-529 e-mail: statocivile@comune.trapani.it

E’possibile anche contattare il Responsabile dei Servizi Demografici al seguente numero

338 6099926