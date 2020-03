Dati Coronavirus 23 marzo: altri 3.780 positivi, 408 guariti e 602 morti

Oggi nella consueta conferenza stampa del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli ha fornito i nuovi dati dell’emergenza Coronavirus, aggiornati al 23 marzo 2020. Confermato il trend di ieri.

I positivi in più sono 3.780 portando il totale a 50.418. Di questi, 26.522 sono in isolamento obbligatorio perchè o asintomatici o con lievi sintomi; 3.204 i ricoverati in terapia intensiva, quindi il 6%. La percentuale si riduce di un punto ma perchè continuano anche ad esserci tanti decessi. Il resto è ricoverato nel vari reparti degli ospedali Covid.

I guariti meno di ieri, 408 per un numero complessivo di 7.423. Ma si registra un altro numero di morti, leggermente in calo rispetto a ieri: 602.

“Un ringraziamento va anche a tutti gli italiani che si sono dimostrati generosi – ha affermato Borrelli -. Dall’inizio dell’emergenza il conto corrente del Dipartimento di Protezione Civile ha raccolto 25milioni. Una grande dimostrazione di solidarietà”.