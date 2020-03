Giuseppe Conte: “Chiuderemo le attività produttive. Ce la faremo”

“E’ la crisi più dura che il Paese sta attraversando dal Secondo Dopoguerra ad oggi. Abbiamo perso troppe persone, affetti. Per questo dobbiamo continuare a rispettare le regole. Sono regole severe ma non abbiamo alternative. Dobbiamo resistere perchè solo così possiamo tutelare noi stessi e i nostri cari. Stare a casa adesso è un sacrificio minimo rispetto ai sacrifici di altri concittadini”. Esordisce così nella conferenza stampa di questa sera (era attesa per le 22.45, ma è andata in diretta dopo le 23.15.

Si prospetta un nuovo decreto. Il Governo ha deciso di chiudere nell’intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia necessaria ai beni di pubblica utilità.

Continueranno a rimanere aperti supermercati e generi di prima necessità, qui non c’è nessuna restrizione. Aperte farmacie e parafarmacie, continueranno a lavorare i servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari, ecc. Verranno anche garantiti i trasporti. Al di là, verranno consentite le attività lavorative solo in smart working. Ancora una volta Conte termina così la sua conferenza stampa: “Uniti ce la faremo”.