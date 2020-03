Campobello: chisura di tutte le attività lavorative, tranne farmacie e supermercati

In ottemperanza alle nuove misure di contrasto alla diffusione del COVID 19 adottate il 19 marzo scorso dal presidente della Regione, il sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, oggi pomeriggio ha emanato una nuova ordinanza con l’obiettivo di contenere al massimo le possibilità di diffusione del contagio, considerato il continuo evolversi dell’epidemia nel territorio nazionale, nonché l’incremento dei casi che sta interessando anche la provincia di Trapani.

Il provvedimento (n.118 del 21/03/2020), in particolare, dispone la chiusura pomeridiana, a partire dalle ore 14, di tutte le attività lavorative ad eccezione delle farmacie e degli esercizi di vendita di prodotti alimentari (panifici, fruttivendoli, macellerie e supermercati).

Il Sindaco ribadisce, inoltre, che a fare la spesa o in farmacia può recarsi un solo componente per nucleo familiare, raccomandando altresì ai cittadini di razionalizzare gli approvvigionamenti evitando finanche di uscire una volta al giorno.

I controlli della polizia municipale continueranno, infatti, ad essere eseguiti anche davanti a supermercati, farmacie e panifici al fine proprio di verificare gli accessi da parte dei cittadini.

Per ulteriori informazioni o per richiedere eventuali chiarimenti riguardanti l’emergenza Coronavirus è possibile contattare il numero 3357442592 a cui risponderà un funzionario comunale incaricato del servizio.