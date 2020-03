Netflix e Youtube: stop all’alta definizione dello streaming

L’Unione Europea prende atto dell’incremento dei dati che si spostano in rete in questi giorni e chiede ai gestori delle principali piattaforme di streaming di valutare l’opportunità di ridurre la qualità del servizio per non mandare in tilt la Rete.

Netflix ha annunciato che ridurrà la quantità di bit di trasmissione in tutta Europa per 30 giorni, abbassando così la definizione e alleggerendo del 25% l’impatto del traffico sulle reti europee. La riduzione del ‘bit rate’, ha tenuto a precisare Netflix, “garantirà un servizio di buona qualità per i nostri abbonati”.

Anche YouTube seguirà la stessa strada. La piattaforma di videosharing di proprietà di Google ha annunciato a sua volta che sospenderà temporaneamente l’alta definizione dello streaming.