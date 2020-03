Croce Rossa: “Non vuoi stare a casa, fai il volontario con noi”

Controllo passeggeri all’aeroporto, consegna alimentari e farmaci e moltissimo altro: ecco le attività che potreste fare in qualità di volontario temporaneo della Croce Rossa.

L’appello arriva in seguito alle lamentele da parte di chi non riesce più a restare a casa, in seguito all’emergenza Coronavirus. Sono sempre di più, purtroppo, le persone che “evadono”: lunghe passeggiate con il cane (anche 5 volte al giorno), incontri al parco e via dicendo.

Per diventare volontario temporaneo basta compilare il form cliccando qui o chiamare il numero 800 – 065510. Chiunque, purché maggiorenne, in buona salute e italiano (o comunque di uno Stato dell’Unione Europea o di uno stato non comunitario, in possesso, tuttavia, dei dovuti permessi) può aderire all’iniziativa. Il corso di formazione si terrà online e durerà dai 30 ai 120 minuti.



Importante: la Croce Rossa Milano sta raccogliendo fondi per assicurare cure e assistenza alle persone più colpite dall’emergenza e acquistare dispositivi di protezione individuale per tutti gli operatori sanitari. Sostieni gli interventi di Croce Rossa Milano www.crimilano.it/appello-covid-19 e condividi la campagna Facebook: www.facebook.com/donate/523485271908325/