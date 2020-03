Covid-19: battesimo vietato nel napoletano, denunciato sacerdote

A San Gennaro Vesuviano (Napoli) un sacerdote e altre quattro persone sono state denunciate: i Carabinieri hanno trovato il parroco stava celebrando il battesimo di un bambino. Sono stati denunciati anche il padrino, il fotografo e i genitori.

Altre tre persone sono state denunciate per aver navigato da La Spezia a Maratea in barca a vela dalla polizia del Comune lucano.

Otto siciliani provenienti da Noto, sono stati fermati e controllati dalla polizia mentre si trovavano in vacanza in Salento. Gli otto sono risultati essere quasi tutti pregiudicati e nei loro confronti è stata avviata la procedura per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio con il divieto di ritorno nella città di Lecce e sporta denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Cinque residenti nel Comune di Acerra (Napoli) stavano giocando a carte, nascosti da occhi indiscreti, in un casolare di campagna. La polizia li ha denunciati.

Un 76enne è stato sorpreso dalla polizia mentre, seduto su una panchina in piazza Napoleone a Lucca, stava fumando un sigaro ed è stato invitato a tornare nella propria abitazione. Dopo 30 minuti è stato però visto nuovamente dagli stessi agenti tranquillamente seduto al Parco della Pace a San Concordio.