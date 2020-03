L’esercito via da Bergamo con le bare dei morti di Coronavirus. IL VIDEO

Una straziante colonna di mezzi militari come carri funebri ha attraversato ieri sera la Città di Bergamo, dal cimitero monumentale fino all’autostrada, con a bordo i feretri dei morti da Coronavirus che il camposanto bergamasco non riesce più a contenere per il numero troppo elevato. Troppi morti, troppe vittime di un virus che non era una banale influenza.

Le attese per le cremazioni hanno superato la settimana e quindi i feretri, collocati su una trentina di camion dell’esercito, sono una settantina e sono diretti in diverse città in tutta Italia.

