Dati Coronavirus 19 marzo. Oltre 4.400 positivi, 415 guariti e 427 morti in un giorno

Oggi la consueta conferenza stampa del Capo della Protezione Civile Borrelli, per fornire i nuovi dati del Coronavirus in Italia aggiornati al 19 marzo 2020. Nuova batosta per l’emergenza cosa che dovrebbe fare riflettere chi ancora è scettico e chi dovrebbe fare una condotta di vita, in questo momento, molto morigerata evitando realmente di andare in giro.

Ma dovrebbe fare riflettere anche chi dal Nord fino a qualche giorno fa è tornata nelle città di origine, perchè il Sud e le isole stanno crescendo esponenzialmente da un giorno all’altro. Ad esempio la Sicilia è passata a 340 casi. In Provincia di Trapani siamo a 21.

Ma veniamo ai numeri di oggi a cui si sono aggiunti i dati della Campania che ieri non erano arrivati nei tempi previsti. I guariti sono 415 per un totale di 4.440; c’è stato un incremento notevole di positivi: +4480. Sale a 33.190 il numero di contagiati attualmente in tutta Italia e dall’inizio della pandemia, il numero ha toccato gli oltre 41mila contagi. La curva è sempre in crescita. Si parla, tirando le somme, di un morto ogni 3 minuti di Coronavirus.

Nuovo triste record di deceduti: ad oggi siamo a +427. Nel giro di neanche un mese da quando tutto è iniziato, ci sono in totale 3.405 morti di Covid-19.