Furti negli spogliatoi di medici e infermieri al Policlinico di Palermo

Non basta l’emergenza Coronavirus a gettare nell’urgenza le strutture sanitarie, ci si mettono anche i ladri. Due furti in meno di 24 ore infatti, si sono consumati al Policlinico di Palermo. Dopo la razzia nel reparto di medicina d’urgenza, ieri i ladri hanno messo a segno un secondo colpo ripulendo lo spogliatoio di medici e infermieri al secondo piano del reparto di chirurgia plastica.

La banda ha messo a soqquadro la stanza, aperto tutti gli armadietti e preso portafogli e borse del personale sanitario. Come per il furto a medicina d’urgenza anche nel reparto di chirurgia plastica la banda ha sfruttato il momento di emergenza che sta vivendo l’ospedale con tutto il personale disponibile impegnato nel curare i pazienti.

Sul posto sono intervenute le volanti e il personale della scientifica per rilevare eventuali tracce lasciate dai ladri. Per gli investigatori è molto probabile che si tratti di una stessa banda che conosce molto bene l’ospedale di via del Vespro, perchè i ladri sono andati a colpo sicuro. Si indaga per individuarli e catturarli.