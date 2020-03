Coronavirus Marsala,appello della Piccione Arredi Tessili: aiutateci a realizzare e regalare mascherine

Un’altra bella pagina di solidarietà a Marsala. Mancano le mascherine per proteggersi dal contagio del coronavirus e una ditta marsalese, la Piccione Arredi Tessili, oltre ad aver realizzato moltissime mascherine, ha fatto un appello sui social per chiedere la disponibilità a quanti vorranno aiutarli in questo lodevole impegno.

Noi Piccione Arredi Tessili, in virtù della situazione disastrosa in cui viviamo tutt’oggi, vogliamo dare una speranza cercando di contenere il contagio del virus, realizzando delle mascherine, a titolo gratuito. le mascherine, naturalmente, non sono certificate ma sicuramente serviranno per contenere il virus. Noi come artigiano cerchiamo di fare del nostro meglio in quanto già 250 mascherine sono state realizzate ma per una domanda così elevata non potremo soddisfare tutte le richieste. Quindi lanciamo un appello a tutti coloro che vogliono dare una mano nella realizzazione delle mascherine. Noi mettiamo a disposizione tessuto ed elastico. Piccione Arredi Tessili si sta impegnando alla distribuzione delle mascherine per le case di cura degli anziani e per chi le richiederà. La titolare Ruggirello Maria Rita e i figli, Giuseppe e Vincenzo Piccione, ringraziano le signore Giuseppina Genna, Daniela Vannella e Maria Torre che già stanno dando una mano per poterne realizzare il più possibile. Per qualsiasi richiesta di mascherine, contattate tramite watsapp il numero 388 567 8867. Per ritirare il materiale per la realizzazione delle mascherine recarsi nel nostro punto vendita di via Dante Alighieri, già Circonvallazione, al n.195/199. Comunichiamo che a seguito del decreto emanato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, siamo chiusi al pubblico e possiamo fornire i materiali solo su prenotazione.