Riunione Lega Volley A. Anche la Sigel sospende gli allenamenti

La riunione tra Lega Volley serie A Femminile e presidenti dei club di A1 e A2, svolta sabato 14 marzo, per la decisione sulla prosecuzione o meno della stagione si è conclusa con un nulla di fatto. La promessa con il quale hanno lasciato il tavolo è di tornarne a discutere più avanti. Ad essere più precisi le due controparti, infatti, hanno convenuto riaggiornarsi entro il prossimo 3 aprile. Facile pensare che prima o entro questa data verrà svelato il destino della annata di serie A 2019/2020 a seguito della nota e complessa emergenza sanitaria “Coronavirus” che colpisce il nostro Paese.

Qui di seguito il comunicato stampa della Lega serie A femminile che prova a “tirare le somme”, dopo aver partecipato a diversi “tavoli” in questi ultimi giorni. Ecco quanto viene disposto, dopo riunione con la Consulta delle società di A1 e A2 (nella scrupolosa osservanza delle direttive CONI e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020):

“Si sono riunite oggi, sabato 14 marzo, le Consulte delle Società di Serie A1 e Serie A2 Femminile. Dopo un’ampia discussione, i Club hanno convenuto che:



1. I Campionati di Serie A rimangono sospesi fino al 3 aprile, come stabilito dal DPCM del 9 marzo;

2. Per quanto riguarda gli allenamenti, i Club che intendono proseguire si impegnano a rispettare le indicazioni diffuse dalle autorità sanitarie, così come richiesto anche dall’Associazione Procuratori;

3. Entro il 3 aprile la Lega Pallavolo Serie A Femminile confida di avere indicazioni più chiare da parte delle competenti autorità politiche, sanitarie e sportive (CONI, FIPAV, FIVB, CEV), in ordine alla possibilità di riprendere o meno l’attività sportiva;

4. I tesserati, pur nella legittima, autonoma decisione sui propri comportamenti e relative conseguenze, devono restare a disposizione delle Società“.

Occasione propizia il confronto con i vertici istituzionali di Lega per il Marsala Volley (il quale appartiene a quella nutrita schiera di altri sodalizi tra A1 e A2 favorevoli alla interruzione della stagione corrente, 2019/2020), per ribadire con fermezza la propria legittima presa di posizione.

Comunque, in attesa di ricevere eventuali nuove indicazioni dalle autorità intergovernative e/o sportive, la Società lilybetana ha determinato la sospensione di tutte le sedute di allenamento fino a Mercoledì 25 marzo compreso, tenendo fede agli impegni assunti con le altre società di serie A.