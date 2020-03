Dati Coronavirus 16 marzo: oltre duemila positivi in più, 349 morti e 414 guariti

“Registriamo oggi 349 deceduti. Il totale dei positivi è 23073, di questi 10197 in isolamento domiciliare. 1851 in terapia intensiva, il 10% dei contagiati. I guariti oggi sono 414, il totale è 2749. I nuovi casi positivi sono 2470, al ribasso anche se non sono pervenuti i dati di Puglia e della provincia di Trento”. Sono i dati diffusi da Angelo Borrelli, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, nella conferenza stampa delle ore 18.

Le vittime in Italia al momento sono 2.158. Davvero cifre drammatiche.