Una raccolta fondi per il “Covid Hospital” di Partinico

L’ospedale “Civico” di Partinico sarà esclusivamente utilizzato per le finalità di cura di pazienti affetti da Coronoavirus. E’ quanto disposto dall’ASP di Palermo, che ha riconvertito l’ospedale di Partinico a Covid Hospital.

“Aiutaci a sostenere l’Ospedale Civico di Partinico e i Medici, gli Infermieri e il personale sanitario tutto che stanno lavorando per il bene della nostra collettività contro le patologie di ogni giorno e la minaccia ormai concreta e presente del Coronavirus. Useremo i soldi per comprare maschere e tute di biocontenimento, accessori e macchinari per le intubazioni e la gestione dei pazienti infetti. Insieme si può vincere!”

E’ l’invito che il dottore Giovanni Luca D’Agostino, Medico Anestesista e Rianimatore presso il 118, presso il servizio di Elisoccorso 118, e non ultimo Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione presso l’Ospedale Civico di Partinico, ha rivolto alla popolazione al fine di provvedere all’acquisto dei DPI, di macchinari e accessori per le intubazioni e la gestione dei pazienti infetti.

Come? Semplice, tramite il sistema di raccolta fondi su gofundme.com.

Milioni di persone considerano GoFundMe la destinazione numero 1 per la raccolta fondi online. Ecco perché la piattaforma di GoFundMe è la più utilizzata e ha raccolto più denaro di qualsiasi altra.

Al momento sono stati raccolti €9.613,00 a fronte del primo step fissato a 30.000, ma ne occorrono molti di più per completare gli acquisti. Molti in questi giorni ci chiedono come poter essere d’aiuto: eccolo il modo; aiutateci, aiutate noi medici e tutto il personale sanitario, aiutateci a proteggerci per proteggervi.

Contribuiamo alla raccolta fondi avviata da Luca D’Agostino. La Sicilia è un popolo che si è sempre distinto per l’essere solidale, siamolo anche stavolta.

Enrico Alagna