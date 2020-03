Il sabato sera, il primo in Sicilia e in Provincia di Trapani come zona rossa, così come previsto dal decreto firmato da Giuseppe Conto per l’emergenza Coronavirus, si aspetteva con un pò di timore.

Perchè la speranza era che tutti rimanessero a casa ed evitassero assembramenti nei centri storici delle Città, soprattutto in quelli dove c’è più “movida” la sera.

Vi mostriamo le immagini di Webcam Turismo di alcune Città della Provincia. Tutti in casa, città fantasma.

Centro Storico di Trapani

Piazza Santuario – San Vito Lo Capo