Il Calcio si ferma ma dona. Da Ronaldo a Totti, tutti i protagonisti generosi

L’emergenza Coronavirus ha ormai coinvolto tutta Italia. Campionati sospesi e giocatori e squadre, oltre a tanti sportivi, che si sono mobilitati per offrire il proprio contributo in sostegno di strutture ospedaliere e non solo.

Mentre si trova in quarantena in Portogallo, Ronaldo ha deciso di trasformare i suoi hotel in Portogallo in ospedali per la battaglia alla pandemia. Le nuove strutture potranno essere utilizzate in forma totalmente gratuita, i medici, gli infermieri e il resto del personale verranno pagati da CR7. Un sostegno concreto dopo le parole del campione della Juventus scritte sui suoi account social.

C’è Francesco Totti attraverso un video postato sul proprio profilo Instagram (https://www.instagram.com/p/B9uV2gVKxPY/), la leggenda della Roma ha voluto condividere la sua iniziativa, intrapresa insieme a una delle aziende per la quale fa da testimonial: “Ragazzi, sono giorni difficili per l’Italia, ma insieme ce la faremo. Ed è per questo che anch’io e Dash scendiamo in campo per vincere questa partita. Tutti insieme. Ci siamo già portati a casa il primo tempo, donando 15 apparecchi per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti ma, nel secondo tempo, unitevi a noi: ogni donazione, anche quella più piccola, sarà fondamentale per acquistare altri macchinari e vincere questa partita insieme”.

Francesco Totti

L’Inter ha effettuato un’importante donazione, come comunicato sul sito ufficiale: “L’Inter e il Gruppo Suning hanno deciso di donare alla Protezione Civile 300.000 mascherine ad uso medico e altri prodotti sanitari al fine di fronteggiare l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus”.

Tante iniziative anche da parte della Roma. La società giallorossa, dopo aver raccolto altri 50 mila euro attraverso la sua fondazione RomaCares e dopo la donazione di altrettanti 50 mila euro da parte del presidente Pallotta, ha aperto una raccolta fondi. “Il Club ha aperto una pagina su GoFundMe per raccogliere fondi da devolvere allo Spallanzani, che saranno utilizzati per acquistare materiale medico – si legge su Twitter -. Ogni contributo potrà aiutare a salvare delle vite!” Il presidente dell’#ASRoma Pallotta ha donato €50.000 nella nuova campagna per sostenere l’Ospedale Spallanzani nell’emergenza #COVID19 “Nello sport amiamo gli eroi, ma oggi i veri eroi sono dottori e infermieri che lavorano giorno e notte per salvare le vite. Supportiamoli”.

Anche il Milan ha offerto il proprio contributo. “#FondazioneMilan ha istituito una raccolta fondi per supportare gli sforzi di AREU, l’agenzia impegnata nell’assistere chi è stato colpito dal Covid-19 in Lombardia. Sostieni insieme a noi chi lotta ogni giorno per fronteggiare questa emergenza! 👉🏻 http://acmi.land/FM-Covid-19″. Oltre a questa donazione, anche i calciatori e i dirigenti del club rossonero si sono mossi in prima persona per offrire il proprio contributo e hanno deciso di devolvere un giorno del proprio stipendio per combattere l’emergenza Coronavirus. “AC Milan, inoltre, come già informato nei giorni scorsi, ha deciso di rimborsare tutti i tifosi che non hanno potuto assistere alla partita contro il Genoa, giocata a porte chiuse in seguito alle disposizioni governative – si legge sul sito ufficiale -. La società sta parlando con i suoi abbonati e fan club per creare una procedura dedicata attraverso cui sia possibile devolvere in beneficenza il valore dei rimborsi dei biglietti e della quota gara degli abbonamenti per l’emergenza Coronavirus“.

Alla campagna di solidarietà ha partecipato anche il Parma: “Stanno scendendo in campo al nostro fianco per aiutare #LaSquadraPiùForteDiParma! – si legge sui social dei gialloblù -. Menzione speciale per Ruliano, che ha donato 20000€, e Casappa spa che ha partecipato con 10.000€. Tutti uniti, tutti insieme: fare squadra è fondamentale per superare ogni tipo di difficoltà!“

Estremi per la donazione:



IBAN: IT 39 R 03069 12765100000046031

Intestatario: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Causale: La squadra più forte di Parma – Reparto Malattie Infettive

‼ IMPORTANTE: è fondamentale inserire la causale indicata (“La squadra più forte di Parma – Reparto Malattie Infettive”).

L’invito di Pippo Inzaghi attraverso il suo profilo Instagram: “In questo momento di difficoltà per tutto il Paese, ho deciso aiutare l’ospedale ASST di Monza, l’Ospedale USL di Piacenza e il Gruppo Ospedaliero San Donato con una donazione. Un piccolo gesto che ognuno di noi, in base alle proprie possibilità, può compiere. Nelle mie stories potete trovare tutti i dettagli per dare il vostro contributo. Rimaniamo uniti, stiamo a casa e combattiamo insieme a medici e sanitari questo virus!”.

Messaggio anche dal giocatore Petagna: “Ciao, sono Andrea Petagna e gioco in Serie A nella Spal. Ho avuto la fortuna di trasformare la mia passione nel mio lavoro e di guadagnare tanti soldi. Oggi più che mai sento la necessità di aiutare chi ne ha bisogno. Per questo ho creato #NonLasciamoIndietroNessuno, perché in Italia non ci possono essere pazienti di seria A e pazienti di serie B. Chiunque è a rischio, di qualsiasi età, DEVE ESSERE SALVATO. Ho deciso di aprire una campagna crowdfunding legata agli Ospedali Pubblici Italiani. Il primo che aiuteremo sarà il Niguarda di Milano che ha bisogno di 5 postazioni di rianimazione del valore totale di 350 mila euro. Andate subito al link in BIO e donate anche voi, qualsiasi cifra, io l’ho già fatto. Grazie e diffondete #NonLasciamoIndietroNessuno“.

“Doniamo… l’importante non è quanto ma basta un piccolo gesto da parte di tutti per aiutare gli ospedali in un momento difficile. Restiamo uniti”. Mattia Zaccagni ha fatto la propria parte per aiutare la terapia intensiva di Verona. Una donazione tramite GoFundMe, un contributo personale per dare un sostegno al Paese.

Ha donato anche Di Lorenzo: il difensore del Napoli ha versato un contributo all’ospedale Cotugno di Napoli, impegnato nell’affrontare l’emergenza Coronavirus. Il giocatore ha invitato tutti a donare, attraverso lo strumento GoFundMe così come Paulo Dybala che ha partecipato alla campagna di solidarietà promossa da Chiara Ferragni e Fedez. Un aiuto economico per rafforzare apparecchiature e non solo.

Anche Pazzini ha chiesto un contributo per aiutare il reparto di terapia intensiva di Verona. “Un piccolo gesto può fare la differenza” è l’appello lanciato anche da Nicolò Zaniolo. Il n° 22 della Roma ha partecipato alla campagna di solidarietà con una donazione.

Balotelli e Donnarumma lanciano l’appello per #aiutiamobrescia, una raccolta fondi per gli ospedali bresciani.

Bonifico sul conto corrente Fondazione della Comunità Brescia Onlus

presso Ubi Banca (bonifico di solidarietà esente da commissioni)



IBAN: IT76Z0311111238000000001390

CAUSALE: AIUTIAMO BRESCIA

Ciro Immobile

Ciro Immobile ma anche Insigne hanno lanciato un appello per i posti nel letto del Lazio e per il reparto di terapia intensiva di Napoli. Queste le coordinate per effettuare una donazione:

Azienda Ospedaliera dei Colli



Partita IVA e Codice Fiscale: 06798201213

IBAN: IT14S0200803434000101219735

CAUSALE: DESTINATO AL REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA DELL’OSPEDALE COTUGNO DI NAPOLI

CODICE SWIFT: UNCRITM1F54

Il messaggio di Bernardeschi su Instagram: “Credo sia giunta l’ora di mettermi in primo piano in questo momento difficile. Ho pensato di fare la mia parte, lanciando una raccolta fondi a supporto della città di Torino e di tutto il Piemonte. Ho attivato una raccolta a favore dell’Ospedale Humanitas Gradenigo, che come molti altri sta gestendo questa emergenza”. Infine, l’appello: “So bene che la cosa migliore da fare per tutti quanti in questo momento è seguire le direttive del Governo, stare a casa, ridurre al minimo il rischio di contagio. È quello che vi invito a fare”.

Il messaggio di Stephan El Shaarawy su Instagram: “Il campionato è fermo? Giochiamo e vinciamo la nostra partita fuori dal campo. Ho deciso quindi di creare il match della donazione partendo dalla mia regione Liguria sostenendo il progetto degli amici savonesi che hanno lanciato una raccolta fondi a favore dell’Ospedale San Paolo, dove mia madre ha lavorato per tutta una vita e dove io e mio fratello siamo nati”. Obiettivo raggiungere i 50 mila euro, una volta raggiunto l’obiettivo insieme: “Andrò a pareggiare l’ammontare raddoppiando la cifra che ci permetterà di poter curare più velocemente aumentando i posti letto per la terapia intensiva”.



A mobilitarsi anche squadre di Serie B e C come Sanbenedettese, Como, Piacenza si sono mobilitati per le donazioni.