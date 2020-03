Promossa una raccolta fondi per l’ospedale Cervello di Palermo

Aumentano gli inviti alle donazioni a beneficio degli ospedali siciliani. Dopo quelle riguardanti i nosocomi di Trapani e Marsala, pubblicate nei giorni scorsi, vale la pena segnalarne un’altra, che mira a sostenere tutti gli ospedali siciliani, in particolare il Cervello di Palermo, in prima linea nella lotta contro il Covid-19.

Le donazioni verranno effettuate all’IBAN predisposto e seguendo le modalità indicate alla pagina riservata per le donazioni :

https://www.ospedaliriunitipalermo.it/sostenere_con_una_donazione.html

Tramite apposito modulo sarà possibile devolvere la nostra somma per l’acquisto di apparecchiature sanitarie e realizzazione di opere a scopo sanitario.

Sarà la struttura, in seguito, a decidere di utilizzare l’importo da noi raccolto per gli scopi più idonei ed urgenti.

“Anche una piccola donazione può fare la differenza – sottolineano i promotori -. Abbiamo contattato il direttore sanitario dell’ospedale Cervello di Palermo, Dott. Walter Messina per avviare un rapporto diretto e garantire la massima trasparenza ai donatori. Terminate le donazioni, nei medesimi canali di condivisione verrà dimostrato l’effettivo trasferimento dei fondi”.