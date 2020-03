Emergenza Coronavirus, la situazione in provincia: quattro i pazienti ricoverati a Trapani

Ancora una giornata convulsa, quella di ieri, in provincia di Trapani sul fronte Covid-19. I cittadini stanno progressivamente diventando più rispettosi delle misure previste dal governo, riducendo le uscite da casa a situazioni di reale emergenza o necessità. Aumentano anche i controlli da parte delle forze dell’ordine che hanno richiesto l’autocertificazione sia a soggetti che si muovevano a bordo del proprio veicolo, sia ad alcuni pedoni.

Anche le amministrazioni del territorio stanno adottando provvedimenti mirati alla sanificazione delle città. In qualche caso (Trapani ed Alcamo) è stata sospesa la sosta a pagamento sulle strisce blu, in altri (Marsala) si è deciso di sospendere il divieto di sosta lungo le arterie viarie soggette a lavaggio notturno. A Castelvetrano e Campobello i sindaci hanno autorizzato la diffusione di messaggi preregistrati inerenti l’emergenza Coronavirus, veicolati tramite autovetture.

Da segnalare positivamente le raccolte di fondi a sostegno degli ospedali di Trapani e Marsala e le varie iniziative che stanno sorgendo in provincia per la spesa a domicilio di alimentari e farmaci a beneficio di soggetti anziani o impossibilitati a muoversi da casa.

Sul fronte medico, è stata smentita la voce ripetutamente circolata nel pomeriggio relativa al primo decesso per Covid-19 in provincia di Trapani. Allo stato attuale, al Sant’Antonio Abate risultano ricoverati 4 pazienti, 3 risultati positivi al tampone e uno negativo, a cui si aggiunge un caso di sorveglianza domiciliare. Finora le città colpite sono state Marsala, Alcamo e Mazara del Vallo. Preoccupazione per l’insegnante marsalese, che si trova in terapia intensiva. Nel corso delle ore è stato necessario intubarlo e ventilarlo meccanicamente. Non si hanno notizie riguardo il tampone effettuato sulla moglie.