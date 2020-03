Emergenza Coronavirus, accordo tra Farmacisti e Croce Rossa

Restare a casa è giusto ma chi ha bisogno di farmaci importanti, i cosiddetti “salvavita, come fa? Per fare chiarezza sulla possibilità di non recarsi dal medico curante per la prescrizione della ricetta e per l’eventuale consegna a domicilio dei farmaci necessari, abbiamo interpellato il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Trapani, il dottor Leonardo Galatioto, il quale ha spiegato chi e come può usufruire dell’innovativo accordo stipulato fra Federfarma e Croce Rossa.

Ecco quanto ha anticipato Galatioto e, a seguire, le relative specificazioni sulle modalità di richiesta e di consegna dei farmaci direttamente a casa. “E’ stato sottoscritto un accordo a livello nazionale fra Federfarma e la Croce Rossa che prevede l’attivazione di un numero verde attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il numero è 800 065 510. Il servizio è predisposto per tutti quelli che non possono camminare e che non hanno parenti che li aiutano in casa. Gli ultrasessantacinquenni con patologie e i disabili ad esempi, possono telefonare al numero verde già indicato e seguire le indicazioni. Credo che sia un buon servizio che può rendere più semplice la vita di chi è in difficoltà e si trova a gestire anche una difficoltà di questo tipo.

In sintesi, ecco quanto prevede l’accordo stipulato fra Federfarma e Croce Rossa:

Possono chiamare il numero verde 800 065 510 e accedere al servizio di consegna a domicilio dei farmaci tutte quelle persone che non possono spostarsi da casa per motivi di deambulazione. Gli ultrasessantacinquenni, le persone con sintomatologia da infezione respiratoria e con febbre superiore a 37,5, le persone già in quarantena e anche quelle risultate positive al COVID19.

Al momento della richiesta, occorre indicare nome, indirizzo di ritiro della ricetta e indirizzo del proprio domicilio.

Il personale della CRI, in uniforme CRI, ritira la ricetta e si reca nella farmacia più vicina o in quella espressamente indicata dal paziente e poi consegnerà a domicilio i farmaci. Il personale CRI, anticipa al farmacista l’eventuale costo dei farmaci. Il paziente, una volta ricevuto il farmaco, pagherà quanto anticipato dal personale CRI. Il paziente può richiedere l’emissione dello scontrino fiscale “parlante” da utilizzare per le detrazioni fiscali fornendo la tessera sanitaria o il codice fiscale.

L’accordo ha validità fino al 3 aprile prossimo.