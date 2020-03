Coronavirus e tempo libero: il Comune di Pantelleria attiva una pagina facebook dedicata alla cultura

Il Comune di Pantelleria sta promuovendo una nuova iniziativa per fornire agli abitanti dell’isola un’alternativa nel segno della cultura in questi giorni segnati dall’emergenza Covid-19. È stata infatti attivata la pagina facebook dell’assessorato alle politiche culturali del Comune di Pantelleria, dove saranno postati avvisi, informazioni, notizie e bandi riguardanti la cultura, le politiche giovanili, le pari opportunità: https://www.facebook.com/assessoratoculturapnl

L’idea è quella di approfittare di questa situazione per riscoprire la cultura in tutte le sue forme.

Anche gli utenti potranno proporre link che ritengono utili e a fruizione gratuita ad altri cittadini per usare parte del tempo in casa come arricchimento culturale, in specie in questo periodo di soggiorno forzato in casa

L’iniziativa accoglie l’invito del Ministro per i Beni Culturali, Dario Franceschini, di diffondere la cultura usando i media e i social: “Da oggi in tutta Italia saranno chiusi cinema, teatri, concerti, musei. Una scelta necessaria e dolorosa. Ma la cultura può arrivare nelle case. Chiedo alle tv di programmare musica, teatro, cinema, arte e a tutti gli operatori culturali di usare al massimo i loro social e siti”.

“Abbiamo già ricevuto molti consensi per questa iniziativa – afferma l’assessore alla Cultura di Pantelleria, Francesca Marrucci -. Speriamo sia utile alla cittadinanza che ama già la cultura in tutte le sue forme, ma sia anche un modo per i più giovani per scoprire gioielli della letteratura, storia, arte, cinema, teatro e musica dei quali spesso non hanno mai sentito nemmeno parlare.

Anche i principali canali televisivi hanno modificato i palinsesti in questo senso rispondendo all’appello del Ministro. Il momento è difficile per tutti, la speranza è che almeno la Cultura, patrimonio immenso del nostro Paese, ci aiuti a superarlo”.

La pagina nasce in questo contesto, ma non appena si tornerà alla normalità servirà a diffondere le notizie, le info e gli eventi riguardanti le numerose attività dell’assessorato.

Nel frattempo, 3 hashtag caratterizzeranno le comunicazioni relative all’urgenza di questo periodo: #iorestoacasa #pantelleriaresiste #approfittiamodellacultura.