A Petrosino controlli dei vigili e da domani servizio di spesa e acquisto farmaci a domicilio

Giornata di controlli a Petrosino da parte dei Vigili Urbani per verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel Dpcm del 9 marzo 2020. Intanto, domani verrà attivato un servizio di consegna a domicilio per la spesa e l’acquisto di farmaci alle persone che ne abbiano necessità. Il sindaco Gaspare Giacalone fa il punto della situazione:

“È un’altra giornata di intenso lavoro e operatività per noi a Petrosino. Su mie disposizioni i vigili urbani stanno effettuando controlli sia su coloro che si spostano che nei supermercati e dove ci possano essere assembramenti. Mentre continua a girare l’auto con altoparlanti per comunicare a tutta la cittadinanza, anche quella sprovvista di dispositivi telefonici o personal computers, di rimanere a casa e uscire solo ed esclusivamente per necessità. In Prefettura, durante l’incontro con gli altri sindaci, abbiamo chiesto con determinazione maggiori controlli delle forze dell’ordine e un potenziamento nella risposta da parte dei presidi medico sanitari per coloro che chiamano e richiedono informazioni o un intervento. Lo dico anche pubblicamente: occorre che le istituzioni siano veloci ed efficaci. Si comunica, inoltre, alla cittadinanza che l’Assessorato alle Politiche Sociali di Petrosino, di concerto con le Associazioni di volontariato, ha attivato un servizio a domicilio per la spesa e/o l’acquisto di farmaci. Il servizio è rivolto esclusivamente a coloro che si trovano in situazioni di provata impossibilità agli spostamenti da casa per l’approvvigionamento, in particolare anziani e disabili soli o a chi si è sottoposto a isolamento volontario e non ha nessuno che possa assisterlo. Il numero da chiamare è il seguente: 393.99.08.758. Dalle ore 9:00 alle ore 12:30, dal lunedì al venerdì, sarà possibile chiamare per registrarsi nei nostri elenchi di soggetti da assistere o per richiedere un intervento. Dalle 16:00 alle 19:00 i volontari verranno a casa dei soggetti richiedenti per prelevare lista della spesa e relativo importo contante. Entro le 20:00 della stessa giornata consegneranno i beni di prima necessità acquistati. Il servizio è attivo a partire da domani (12 marzo)“.