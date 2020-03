Coronavirus: il tutorial di Barbara Palombelli per realizzare una mascherina con la carta da forno

A “Stasera Italia” il tutorial della conduttrice del talk politico di Rete 4

Le mascherine sanitarie sono sparite da farmacie e supermercati in brevissimo tempo. Barbara Palombelli ha quindi mostrato a “Stasera Italia” come realizzare in casa una mascherina per proteggersi dal coronavirus.

Il materiale utilizzato è la carta forno, perché il grado di permeabilità si avvicina a quello delle mascherine in commercio. “Servono inoltre una spillatrice e degli elastici di gomma”, ha spiegato la conduttrice del talk politico che passo dopo passo ha creato l’oggetto. Una soluzione semplice ed economica: “Credo costi 10 centesimi”, ha concluso Palombelli indossando la mascherina appena realizzata.

QUI IL VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=lzhCIM76Mko