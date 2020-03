Il Presidente provinciale della Commissione che si occupa del Congresso del Partito Democratico per la Provincia di Trapani, in riferimento alle vicende legate al diffondersi del Coronavirus, ha chiesto ed ha dato mandato ai garanti di sospendere tutti i congressi di circolo programmati e non ancora celebrati.

Questo facendo riferimento alla nota del Commissario regionale del partito, Alberto Losacco.