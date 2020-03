Rifiuti: al Salato un mezzo per l’RSU. Si consegnano i sacchi per i pannolini

L’Amministrazione comunale di Marsala, di concerto con l’Energetikambiente, ha predisposto un momentaneo servizio di smaltimento dell’Rsu nella zona dell’ex Salato. Da domani, in prossimità dell’isola ecologica sosterà un mezzo – presidiato dagli operatori ecologici – dove sarà possibile conferire il secco residuo. Questo dovrà obbligatoriamente essere contenuto nel relativo mastello grigio per consentire la lettura digitale del relativo codice a barre.

L’Rsu si potrà conferire da lunedì a sabato, dalle ore 7 alle ore 19. “Fermo restando che il secco deve sempre più diventare un parte residuale della raccolta differenziata, con questo intervento concediamo ulteriore tempo a quanti stentano ancora ad adeguarsi ad un corretto smaltimento dei rifiuti”, afferma un comunicato dell’Ufficio Stampa del Comune di Marsala.

Intanto, è in corso la consegna dei sacchetti per la raccolta dei pannolini. Le famiglie che, a suo tempo, hanno richiesto il servizio sono state in gran parte contattate per fissare data e ora della consegna dei sacchetti. Questi, comunque, sono disponibili e possono essere ritirati nella sede operativa Energetikambiente di contrada San Silvestro, nelle seguenti giornate: da lunedì a venerdì (ore 13/19.20) e il sabato (ore 8/14).

In ogni caso, è sempre possibile fare richiesta del servizio all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di via Garibaldi (0923993371 – urp@comune.marsala.tp.it). Informazioni e modulo: http://www.marsalabellapulita.it/index.php/news