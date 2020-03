Coronavirus. Tutela degli operatori sanitari, il sindaco Di Girolamo scrive all’Asp e all’assessore Razza

In una nota indirizzata al Direttore generale dell’Asp Trapani e all’assessore Regionale alla Sanità, Razza, il sindaco Alberto Di Girolamo invita ad intensificare le misure di prevenzione contro il rischio-coronavirus anche a beneficio degli operatori sanitari, attrezzandoli “per affrontare un eventuale acuirsi del contagio”.

In tale ottica, anche al fine di contribuire a rasserenare sia la popolazione ospedaliera che l’utenza in generale, il sindaco di Marsala chiede “… di fornire al personale sanitario dell’Ospedale Paolo Borsellino – nonché a quanti lavorano nei presidi medici – mascherine, guanti e quant’altro possa evitare il rischio di contrarre il coronavirus”. Nella stessa nota, portata anche a conoscenza del Prefetto di Trapani, il sindaco Di Girolamo ritiene pure opportuno “… di allestire una tenda pre-triage, da collocare in prossimità del Pronto Soccorso ospedaliero”.