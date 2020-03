Coronavirus: paura di viaggiare. Ryanair nega il rimborso

Sono molte le persone che hanno prenotato un volo Ryanair prima dell’emergenza coronavirus. Adesso la paura di viaggiare c’è, e molti chiedono un rimborso. Tuttavia Ryanair lo nega.

Un rimborso è stato ad esempio chiesto per il volo Bari-Bologna e Bologna-Bari, per paura del Coronavirus e per paura che, nel rientro a Bari le ordinanze regionali possano prevedere la quarantena per i passeggeri proventi da Comuni in isolamento. Ma Ryanair ha negato il rimborso.

Infatti, se il volo Ryanair è partito normalmente, non si ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto. Il principio è sancito nel regolamento europeo 261/2004.

Tuttavia c’è un “però”: Enac ha fatto sapere che il rimborso, anche in presenza di un volo non cancellato, è dovuto se il passeggero abita in una zona rossa e quindi non ha possibilità di muoversi oppure se il volo ha come destinazione un Paese che non fa sbarcare i cittadini italiani.