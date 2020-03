Al Carmine Alessia Franco racconta la Palermo mondana in “Con lo sguardo in su”

Verrà presentato venerdì 20 marzo, alle ore 17.30 al Convento del Carmine di Marsala, il nuovo libro della giornalista Alessia Franco, “Con lo sguardo in su” (Kalos editore), con la prefazione di Moni Ovadia. Il narrato ha al centro il rapporto di amicizia della protagonista, Josetta, figlia di un’agiata famiglia di origini tedesche, con Sisidda, una fanciulla di umili origini che viene dalla periferia cittadina. L’azione si colloca in quel periodo che viene definito “Belle Époque”, ritenuta un’età mitica per Palermo, ma in realtà un’epoca non sufficientemente esplorata e conosciuta.

Gli eventi bellici che si sono susseguiti nel tempo hanno fatto dimenticare la vera realtà di questo periodo in cui Palermo era una capitale non solo economica e culturale, ma anche mondana. L’autrice descrive abilmente un’umanità che abbatte barriere culturali e sociali e un’amicizia che supera qualsiasi steccato insormontabile. Si legge una storia piena di sentimento e di poesia, con una scrittura elegante dai toni quasi di una favola. Dialogherà con l’autrice la giornalista Jana Cardinale.