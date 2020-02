Giulia Adamo dovrà pagare 181mila euro per il caso “spese pazze” all’Ars

Confermata dalla Cassazione la condanna erariale inflitta in appello dalla Corte dei Conti della regione siciliana nei confronti di Giulia Adamo. Dovrà pagare 181mila euro per le somme erogate al suo schieramento (gruppo Udc-Verso il partito della nazione) e utilizzate per finalità non istituzionali. All’epoca dei fatti, la Adamo era il Presidente del gruppo.

Il periodo di riferimento è quello che va dal 3 novembre 2010 al 24 agosto 2012.

In sostanza è stato respinto il ricorso dell’esponente dell’Udc, difesa dall’avvocato Alessandro Dagnino, contro la Corte dei Conti siciliana, sezione d’appello. In primo grado, la condanna prevedeva un importo pari a 244mila euro.